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23.05.2024  09:22   Рита Парфенова

Вбитий поліцейський та 20 поранених цивільних: ситуація на Харківщині на ранок 23 травня

22 травня внаслідок обстрілів Харкова та Чугуєва постраждали 20 цивільних, серед них 16-річний хлопець. У Вовчанську російські військові вбили поліцейського, який їхав на евакуацію, а ще один правоохоронець був поранений.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, військові рф атакували житлові райони та місця масової забудови.

Зафіксовані руйнування:

  • Харків. 22 травня військові рф завдали удару по місту за допомогою керованих авіаційних бомб, поранивши 12 цивільних, включаючи 16-річного хлопця. Пошкоджено багатоповерхові будинки, кафе, два трамваї, два тролейбуси, автомийку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у квартирі та пошкоджені автомобілі, АЗС і кафе;
  • Вовчанськ. 22 травня внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув майор поліції Андрій Ладика, старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський отримав поранення. В результаті обстрілу згоріли чотири квартири та пошкоджені господарські споруди;
  • Чугуїв. 22 травня обстріл міста двома ракетами з ЗРК С-400 призвів до поранень восьми людей. Пошкоджено дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, офісні будівлі, магазини, автомобілі та аптеку;
  • Куп'янськ-Вузловий. 22 травня о 18:40 артилерійський обстріл калібру 122 мм пошкодив приватне домоволодіння;
  • Кругляківка. 22 травня обстріл військовими рф призвів до пошкоджень приватних домоволодінь.

Слідчі поліції Харківської області провели огляди місць подій, задокументували воєнні злочини та відкрили кримінальні провадження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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