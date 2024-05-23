23.05.2024 09:22 Рита Парфенова
Вбитий поліцейський та 20 поранених цивільних: ситуація на Харківщині на ранок 23 травня
22 травня внаслідок обстрілів Харкова та Чугуєва постраждали 20 цивільних, серед них 16-річний хлопець. У Вовчанську російські військові вбили поліцейського, який їхав на евакуацію, а ще один правоохоронець був поранений.
Фото: РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, військові рф атакували житлові райони та місця масової забудови.
Зафіксовані руйнування:
-
Харків. 22 травня військові рф завдали удару по місту за допомогою керованих авіаційних бомб, поранивши 12 цивільних, включаючи 16-річного хлопця. Пошкоджено багатоповерхові будинки, кафе, два трамваї, два тролейбуси, автомийку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у квартирі та пошкоджені автомобілі, АЗС і кафе;
-
Вовчанськ. 22 травня внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув майор поліції Андрій Ладика, старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський отримав поранення. В результаті обстрілу згоріли чотири квартири та пошкоджені господарські споруди;
-
Чугуїв. 22 травня обстріл міста двома ракетами з ЗРК С-400 призвів до поранень восьми людей. Пошкоджено дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, офісні будівлі, магазини, автомобілі та аптеку;
-
Куп'янськ-Вузловий. 22 травня о 18:40 артилерійський обстріл калібру 122 мм пошкодив приватне домоволодіння;
-
Кругляківка. 22 травня обстріл військовими рф призвів до пошкоджень приватних домоволодінь.
Слідчі поліції Харківської області провели огляди місць подій, задокументували воєнні злочини та відкрили кримінальні провадження.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 19 разів виїжджали
на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0