23.05.2024 08:25 Рита Парфенова

Рятувальники гасили пожежі після прильотів у Харкові, Чугуєві та Куп'янському районі

Протягом минулї доби рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі обстріли спричинили 4 пожежі в Куп'янському і Чугуївському районах області та в Холодногірському і Шевченківському районах Харкова. Всі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Ранковий бомбовий удар по Чугуєву: Російська авіація завдала удару по місту Чугуїв, влучивши в будівлю дитячого садка, три багатоквартирні житлові будинки, магазини, аптеку, фітнес-клуб, адміністративну будівлю та чотири автомобілі. В результаті постраждало 8 осіб. Для ліквідації наслідків було залучено 3 одиниці техніки та 20 рятувальників ДСНС.

Пожежа в Куп'янському районі: У селі Кругляківка через ворожий обстріл загорілася хвойна підстилка на площі 1 га в лісовому масиві.

Денний авіаудар по Харкову: Вдень ворожа авіація знову атакувала житловий квартал та цивільну інфраструктуру у двох районах міста Харкова. Обстріли призвели до руйнувань будівлі кафе, пошкоджень житлових багатоповерхівок, автомобілів та інших об'єктів. Виникло декілька осередків займання: горіли балкон квартири в 12-поверхівці, вантажний автомобіль, дерево та трава на відкритій місцевості. Загальна площа пожеж склала понад 170 кв.м. Постраждало 12 осіб.

Загалом протягом доби з 22 по 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, з них 4 спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Евакуація населення: Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога евакуйовано понад 10980 жителів, з них 850 дітей та 258 маломобільних осіб.

Піротехнічні роботи: Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого удару по Харкову вдень 22 травня постраждало 12 осіб, серед яких є неповнолітній.