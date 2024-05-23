    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині окупанти атакують в районах Липців, Стариці та Вовчанська
23.05.2024  08:09   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти атакують в районах Липців, Стариці та Вовчанська

Оперативна інформація станом на 22.00 22.05.2024 щодо російського вторгнення.

генштаб
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, на Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.
 
Станом на зараз з початку цієї доби на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.
 
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого удару по Харкову вдень 22 травня постраждало 12 осіб, серед яких є неповнолітній.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Армія На Харківському напрямку втрат позицій не допущено 21.05 Армія На Харківщині наші воїни відбивають атаку ворога у напрямку Липців 20.05 Армія На Харківщині ворог атакує у напрямку Стариці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 