На Харківщині окупанти атакують в районах Липців, Стариці та Вовчанська

23.05.2024 08:09 Рита Парфенова

Оперативна інформація станом на 22.00 22.05.2024 щодо російського вторгнення.

Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.