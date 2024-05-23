23.05.2024 07:30 Рита Парфенова

23 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.





Раніше День морської піхоти в Україні відзначали 16 листопада. Дату змінили на 23 травня не просто так – цього дня 1918 року гетьман Української держави Павло Скоропадський видав наказ про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби.



Рішення про перенесення даті озвучив на святкуванні 100-річчя морської піхоти тодішній президент Петро Порошенко.



Ще одним подарунком піхотинцям стали сині берети. «З сьогоднішнього дня колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне та Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома та в музеях, звільняти Україну в ході операції Об'єднаних сил морська піхота відтепер буде у новому мундирі», - заявив Президент.



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Щороку 23 травня в Україні відзначають День героїв. Дата присвячена всім українським воїнам — лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, повстанцям, українським Січовим стрільцям та воїнам армій УНР та УПА, воїнам АТО та бійцям російсько-української війни.



Свято Героїв заснували ще 1941 року члени Організації українських націоналістів (ОУН), щоб вшанувати пам’ять героїв, які жертвували чи жертвують своїм життям та здоров’ям заради процвітання України. Саме 23 березня загинув один із керівників ОУН Євген Коновалець, який був одним із головних ідеологів українського націоналізму.



Цього дня вшановують пам’ять усіх героїв, які боролися за суверенітет країни, а також вітають тих, хто з ризиком для життя захищав українську незалежність.





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Сьогодні відзначається день тварини, яку багато народів світу шанували як носія світобудови – Міжнародний день черепахи.



Це незвичайне свято зародилося у 2000 році з ініціативи Американського товариства порятунку черепах. Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста. Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.



В останні роки День черепахи відзначається не тільки в тих куточках земної кулі, де живуть ці тварини, а й у багатьох інших країнах світу. У цей день люди намагаються виключити зі свого раціону страви з черепах, а з ужитку – предмети побуту, зроблені з їхнього панцира (гребні, шкатулки тощо). Саме святкування включає маскаради в костюмах черепах з веселими сценками з життя тварин, танці черепах і розсилку веселих листівок з їх зображенням.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.



В давнину селяни вірили, що цей день найкраще підходить для висівання огірків у відкритий ґрунт. Також існувало повір'я, що ті, хто народився цього дня, будуть заможними і багатими.



Що не можна робити:

важливі справи та серйозні проблеми краще відкласти на інший день;

сваритися і лихословити;

вживати спиртні напої.

За Юліанським календарем, 23 травня православна церква вшановує пам’ять апостола Симона Зилота.



У народі цей день називався Семик. Земля цього дня вважалась іменинницею. Працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати.



Цього дня жінки йшли в ліс і збирали різні лікарські трави, вірячи, що рослини в цей період мають особливу силу.

Також цього дня

У 1707 народився Карл Лінней, шведський лікар і натураліст, творець єдиної системи рослинного і тваринного світу.



1733 – народився Франц Антон Месмер, австрійський лікар, попередник методів сучасного гіпнозу.



1904 – у Відні відкрився перший чемпіонат світу з греко-римської (класичної) боротьби.



1910 – народився Арті Шо (справжнє ім'я Артур Аршавський), Американський джазовий кларнетист, диригент, композитор та письменник, один із найбільших музикантів «ери свінгу».



1925 – народився Джошуа Ледерберг, американський генетик, академік Національної АН США, член Лондонського королівського товариства, ректор Рокфеллерівського університету, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1958 року «за фундаментальні дослідження організації генетичного матеріалу у бактерій», що відкрили шляхи сучасним коду бактерій з метою вироблення біохімічних агентів із заздалегідь заданими властивостями.



1934 – Роберт Муг, піонер електронної музики, відомий як творець синтезатора.



1969 - відбулася перша в історії рок-опера - "Томмі" (група The Who).



1980 – у США на екрани вийшов фільм Стенлі Кубрика «Сяйво», поставлений за романом Стівена Кінга та з Джеком Ніколсоном у головній ролі.



1984 – головний лікар США оголосив пасивне куріння шкідливим здоров'ю.



1988 - прощання Мішеля Платіні з великим футболом.



1994 – фільм Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» завоював «Золоту пальмову гілку» на фестивалі Канна.



1997 – на екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Загублений світ» – продовження «Парку Юрського періоду».



2000 – Бьорк отримала в Каннах звання найкращої актриси за свою дебютну роль у фільмі «Танцююча у темряві».



2006 – Сербія визнає результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Єфросинія, Леонтій, Михайло.



за Юліанським календарем: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.