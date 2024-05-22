22.05.2024 19:15 Віталій Хінєвіч

Кількість постраждалих через обстріл Харкова 22 травня зросла

Внаслідок ворожого удару по місту постраждало 12 осіб, серед яких є неповнолітній.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

22 травня близько 13:50 військові рф здійснили обстріл попередньо авіабомбою по Шевченківському району міста Харків. Зафіксовано влучання у автомобіль.

Сталося загоряння автомобіля «Газель», що був поруч. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, постраждали 12 людей, серед яких 5 жінок, 6 чоловіків, і 16-річний хлопець. Один з постраждалих знаходиться у тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, кафе, міський транспорт, приватні автомобілі.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.

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