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22.05.2024  18:00   

Тролейбус у крові, уламки скла та пошкоджені будинки: наслідки удару по Харкову (фото)

Окупанти застосовували уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 сантиметрів по житловому району Харкова, передає РЕДПОСТ .


Тролейбус у крові, уламки скла та пошкоджені будинки: наслідки удару по Харкову (фото)
Внаслідок обстрілу зруйноване приватне підприємство, зруйноване кафе. Пошкоджений об’єкт харчування, автомийка. Знищено 4 цивільні транспортні засоби.
 
Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок.
 
Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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