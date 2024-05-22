22.05.2024 18:00

Тролейбус у крові, уламки скла та пошкоджені будинки: наслідки удару по Харкову (фото)

Окупанти застосовували уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 сантиметрів по житловому району Харкова, передає РЕДПОСТ .



Тролейбус у крові, уламки скла та пошкоджені будинки: наслідки удару по Харкову (фото)



Внаслідок обстрілу зруйноване приватне підприємство, зруйноване кафе. Пошкоджений об’єкт харчування, автомийка. Знищено 4 цивільні транспортні засоби.

Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼять чоловіків та пʼять жінок.

Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги.

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