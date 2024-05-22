    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через обстріл Харкова пошкоджено вісім багатоповерхових житлових будинків
22.05.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

Через обстріл Харкова пошкоджено вісім багатоповерхових житлових будинків

Російський агресор сьогодні, 22 травня, завдав удару по густонаселеному району міста Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок атаки постраждали 10 осіб. Двоє харків’ян перебувають у важкому стані, серед них - водій тролейбуса. 
 
«Пошкоджено вісім багатоповерхових житлових будинків. Загалом вибито близько 550 вікон. Зараз на місці події працюють наші комунальні служби», - розповів мер. 
 
Також Ігор Терехов наголосив, що жодного військового об'єкту поруч із житловою забудовою немає.
 
«Тут завжди багато людей, курсує громадський транспорт. Цей обстріл - черговий акт терору проти українського народу, проти Харкова», - зазначив міський голова.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 травня близько 13:50 зс рф завдали авіаудари по Харкову.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Надзвичайні події Ігор Терехов показав, як виглядає громадський транспорт після денного обстрілу (фото) 22.05 Надзвичайні події Водій троллейбуса був біля епіцентру влучання: правоохоронці про наслідки обстрілу Харкова 22.05 Надзвичайні події Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 