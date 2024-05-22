22.05.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

Через обстріл Харкова пошкоджено вісім багатоповерхових житлових будинків

Російський агресор сьогодні, 22 травня, завдав удару по густонаселеному району міста Харкова, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок атаки постраждали 10 осіб. Двоє харків’ян перебувають у важкому стані, серед них - водій тролейбуса.

«Пошкоджено вісім багатоповерхових житлових будинків. Загалом вибито близько 550 вікон. Зараз на місці події працюють наші комунальні служби», - розповів мер.

Також Ігор Терехов наголосив, що жодного військового об'єкту поруч із житловою забудовою немає.

«Тут завжди багато людей, курсує громадський транспорт. Цей обстріл - черговий акт терору проти українського народу, проти Харкова», - зазначив міський голова.

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