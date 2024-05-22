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22.05.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

У метро школі Харкова облаштують нові навчальні класи

У приміщеннях ст. м. «Імені А. С. Масельського» обладнають класи для навчання дітей.


У метро школі Харкова облаштують нові навчальні класи
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 22 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.
 
Торік навчальні класи облаштували на п'яти станціях метро: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова».
 
Запит на очне навчання дітей у безпечних умовах серед харків'ян зростає, тому було ухвалене рішення облаштувати додаткові приміщення для занять.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася кафедра ЮНЕСКО з питань збереження традицій в культурі та мистецтві.
 
 
Тэги:  харків, освіта
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