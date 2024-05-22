22.05.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові відкрилася кафедра ЮНЕСКО з питань збереження традицій в культурі та мистецтві

Кафедра працюватиме на базі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, передає РЕДПОСТ .

Кафедра ЮНЕСКО з питань збереження традицій в культурі та мистецтві, є четвертою діючою кафедрою у Харкові, першою на Сході та другою в Україні, діяльність котрої присвячена питаннями культури та мистецтва.

Кафедру відкрито за підтримки Секретаріату Національної комісії у справах ЮНЕСКО, Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради, діючих мистецьких установ.

Її діяльність скеровано Угодою між Харківським національним університетом мистецтв імені І.П.Котляревського і ЮНЕСКО та планом практичної діяльності ЮНЕСКО у сферах освіти, науки і культури, вбачає основною метою віднайти шляхи відбудови мистецького середовища під час подолання наслідків війни.

Довідка: Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) є спеціалізованою установою ООН і офіційно існує з 4 листопада 1946 року. На сьогодні ЮНЕСКО об’єднує 194 країн-членів та 12 асоційованих членів. Завдяки програмі UNITWIN / ЮНЕСКО при вищих навчальних та наукових закладах України діють спеціалізовані кафедри, що створює можливості для міжнародної наукової співпраці у напрямах їх діяльності.

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