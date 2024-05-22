22.05.2024 16:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов показав, як виглядає громадський транспорт після денного обстрілу (фото)

Наразі 10 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. 4 людини госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«У важкому стані перебуває водій тролейбуса. На щастя, сам тролейбус був без пасажирів. Також уламок пройшов через лобове скло трамваю. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.

У багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна.

На місці працюють усі служби»,- повідомив Ігор Терехов.

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