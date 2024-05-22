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22.05.2024  15:50   

Водій троллейбуса був біля епіцентру влучання: правоохоронці про наслідки обстрілу Харкова

російська армія вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

 
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РЕДПОСТ.
 
22 травня близько 13:50 зс рф завдали авіаудари по Харкову.
 
У Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Один з поранених — водій тролейбуса — перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві ніжніх кінцівки.
 
У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство.
 
На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.  
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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