22.05.2024 15:50

Водій троллейбуса був біля епіцентру влучання: правоохоронці про наслідки обстрілу Харкова

російська армія вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РЕДПОСТ.

22 травня близько 13:50 зс рф завдали авіаудари по Харкову.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Один з поранених — водій тролейбуса — перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві ніжніх кінцівки.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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