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22.05.2024  18:40   

«Спалах, вибух та крики про допомогу»: мешканець постраждалого будинку про обстріл Харкова

Артем, житель району Харкова по якому 22 травня окупанти завдали удару, розповів про перші хвилинах після вибухів, передає РЕДПОСТ .

 
На момент ворожого удару юнак займався своїми справами. У цей момент він побачив яскравий спалах та вибух.
 
«Яскравий спалах, вибух. Полетіли шибки. На щастя, що за спиною, було ще одне скло, на якому висіли штори і вони втримали друге скло», - розповідає Артем.
 
Після вибуху мешканець постраждалого будинку зв'язався з рідними та службами, бо почув крики про допомогу.
 
«Чув, як люди кричали, кликали на допомогу. Від стресу я навіть забув номери рятувальних служб. Подзвонив у службу «101» і мені оператор сказав, що на місце удару вже їде пожежна», - згадує Артем.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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