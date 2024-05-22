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22.05.2024  19:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про стан постраждалого від обстрілу водія тролейбуса

Буквально щойно завершилася операція і його перевели до реанімації. Стан здоровʼя — стабільний.

 
 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Кожному, хто хвилюється за водія тролейбуса Юрія Орла, який опинився в самому епіцентрі вибуху російської ракети на Олексіївці.  
 
Буквально щойно завершилася операція і його перевели до реанімації.  Стан здоровʼя — стабільний. Забезпечений усім необхідним. Одну ногу, на жаль, довелося ампутувати, другу — медикам вдалося вберегти. 
 
Звісно, що місто не залишить чоловіка сам на сам з цією бідою. Ми будемо підтримувати Юрія протягом всього подальшого процесу лікування, реабілітації та протезування. 
 
Також профком підприємства відкрив збір коштів для допомоги своєму колезі. Усі гроші перераховуються відразу на особистий рахунок постраждалого»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого удару по місту постраждало 12 осіб, серед яких є неповнолітній.
 
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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