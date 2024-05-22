22.05.2024 19:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про стан постраждалого від обстрілу водія тролейбуса

Буквально щойно завершилася операція і його перевели до реанімації. Стан здоровʼя — стабільний.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Кожному, хто хвилюється за водія тролейбуса Юрія Орла, який опинився в самому епіцентрі вибуху російської ракети на Олексіївці.

Буквально щойно завершилася операція і його перевели до реанімації. Стан здоровʼя — стабільний. Забезпечений усім необхідним. Одну ногу, на жаль, довелося ампутувати, другу — медикам вдалося вберегти.

Звісно, що місто не залишить чоловіка сам на сам з цією бідою. Ми будемо підтримувати Юрія протягом всього подальшого процесу лікування, реабілітації та протезування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого удару по місту постраждало 12 осіб, серед яких є неповнолітній.