22.05.2024 20:40 Віталій Хінєвіч

У Чугуєві відновлюють електропостачання після обстрілу

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу 22 травня в центрі Чугуєва без світла залишився 381 споживач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Як зазначив начальник Чугуївського району електричних мереж Андрій Семенов, пошкоджень зазнала повітряна лінія 0,4 кВ, а також трансформаторна підстанція: будівельна частина та електрообладнання.

"Наші фахівці та спецтехніка на місці. Електричне обладнання сьогодні відновимо. Щодо будівельної частини підстанції, потрібне обстеження спеціалістів, які будуть вирішувати питання ремонту. До кінця дня плануємо відновити повітряну лінію та заживити всіх знеструмлених споживачів", - зазначив начальник РЕМ.

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