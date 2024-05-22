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22.05.2024  21:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на водосховищі виявлено порушників, які нанесли понад 43 тисячі гривень збитків

21 травня 2024 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори виявили грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
О 6:00 на Забродівському водосховищі Богодухівського району було виявлено осіб, які в період нерестової заборони, за допомогою гумового човна, здійснювали лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме сіткою з льоси у кількості 1 шт. та виловили таку рибу:  лин – 13 екз., сазан - 4 екз., карась сріблястий - 2 екз., товстолобик - 1 екз. та червонокнижний карась золотий – 3 екз. 
 
Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 26 кг.
 
На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85 та ст.90 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 43 388 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.
 
Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік незаконно наловив риби на 183 тисячі гривень.
 
Тэги:  події, харків
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