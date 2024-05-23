Прогноз погоди у Харкові на 23 травня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ .
Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 11 - 13° тепла, вдень 26 - 28°.
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День повний можливостей, але також і лінощів. Важливо використати креативні рішення. В особистому житті краще провести затишний час із коханою людиною, слова не потрібні – мовчання скаже більше.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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