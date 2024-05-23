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23.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 травня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ .

Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 11 - 13° тепла, вдень 26 - 28°.

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Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: густо квітне глід — до суворої зими;
  • мурахи повзають далеко від мурашника — буде гарна погода;
  • вранці задушливо — погода зіпсується;
  • вранці трава має дуже сильний аромат — вдень піде дощ.
  • птахи співають до світанку, то вдень йтиме дощ;
  • дощ цього дня сповіщає про негоду влітку.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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