20.05.2024 19:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік незаконно наловив риби на 183 тисячі гривень

17 травня 2024 року під час проведення рибоохоронних заходів державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Близько 21:00 на озері Новий Лиман поблизу с.Безлюдівка Харківського району Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненими для любительського рибальства знаряддям лову – однією сіткою з льоси, при цьому впіймав: карась сріблястий - 116 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 26 кг. На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 183 396 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.На місце події викликані співробітники СОГ Основ'янского району Харківскої області. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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