Велика пожежа сталася в кафе Харкова (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 23 травня о 05:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вул. Ярослава Мудрого у Харкові.

Коли рятувальники з 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце, виявилось, що горить літній майданчик кафе на площі 80 кв.м. Вогонь загрожував сусідній будівлі, тому рятувальники доклали максимум зусиль, щоб врятувати її.

О 05:28 пожежу вдалося локалізувати, а о 05:51 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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