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23.05.2024  08:42   

Велика пожежа сталася в кафе Харкова (фото)

Вранці 23 травня на центральній вулиці Харкова горів літний майданчик кафе.

Ліквідація пожежі в кафе на вулиці Ярослава Мудрого, Харків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 23 травня о 05:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вул. Ярослава Мудрого у Харкові.

Коли рятувальники з 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце, виявилось, що горить літній майданчик кафе на площі 80 кв.м. Вогонь загрожував сусідній будівлі, тому рятувальники доклали максимум зусиль, щоб врятувати її.

О 05:28 пожежу вдалося локалізувати, а о 05:51 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.

Ліквідація пожежі в кафе на вулиці Ярослава Мудрого, Харків

Ліквідація пожежі в кафе на вулиці Ярослава Мудрого, Харків

Ліквідація пожежі в кафе на вулиці Ярослава Мудрого, Харків

Ліквідація пожежі в кафе на вулиці Ярослава Мудрого, Харків

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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