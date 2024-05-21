21.05.2024 18:15 Віталій Хінєвіч

Харків підписав меморандум з ЮНІСЕФ

Харківська міська рада і Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні сьогодні, 21 травня, підписали Меморандум про співпрацю щодо гуманітарного реагування, передає РЕДПОСТ .



Харків підписав меморандум з ЮНІСЕФ



Документ засвідчує тісну та довготривалу співпрацю сторін та їхні наміри продовжувати розвивати партнерство у сферах водопостачання, санітарії, покращення комунальних послуг включно з системами водо- та теплопостачання, а також освіти.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, ЮНІСЕФ активно допомагає місту з початку війни, і завдяки підписанню цього меморандуму вдасться суттєво посилити підтримку КП «Харківводоканал».

«Я дякую ЮНІСЕФ за ефективну роботу та допомогу нашому місту. Для нас дуже важливо зараз пробурити нові артезіанські свердловини, знайти додаткові когенераційні установки та газові турбіни до початку наступного опалювального сезону. І саме в цих питаннях нас підтримують наші партнери», - зазначив мер.

Своєю чергою голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде запевнив, що організація й надалі підтримуватиме місто. Зокрема, на новий пакет допомоги буде спрямовано близько 500 млн грн.

«Йдеться про послуги з водозабезпечення, допомогу з генераційними потужностями та про можливість облаштувати класи ще на одній станції метро», - розповів Мунір Мамедзаде.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, як змінився бізнес у Харкові за час війни.