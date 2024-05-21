21.05.2024 17:50

Поліцейський автомобіль, що їхав евакуювати людей, був атакований ворожим безпілотником

Працівник Вовчанського ВП ГУНП 21 травня їхав забирати людей, які чекали евакуації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

FPV ворога атакував авто поліції. Поліцейський живий, отримав акубаротравму. Людей все одно евакуювали.

Також зазначається, що поліція евакуює цивільне населення з Липецької громади Харківської області.

За 21 травня працівники поліції вивезли до більш безпечного району 15 громадян. За словами заступника начальника відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Віктора Єни, евакуація цивільного населення з Липецької громади триває.

«Я вас дуже прошу не чекайте, дзвоніть на 102 і ми вам допоможемо, - звертається до громадян Віктор Єна. – Цивільні страждають від ворожих обстрілів, але чекають. А потім виїжджають. Приходиться по 5 кілометрів пішки йти, щоб з ними поговорити. Добре, коли вони погоджуються, але часто відмовляються. І тоді все марно.

Поговоріть зі своїми родичами та вмовте їх зараз виїхати, перечекати».

Нагадуємо, що якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у ХОВА показали наслідки обстрілу Золочева.