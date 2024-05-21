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21.05.2024  18:50   

Розстріл мирних жителів у прикордонному Вовчанську: у прокуратурі повідомили подробиці (фото, відео)

15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з міста Вовчанськ. До них вирішив приєднатись ще один житель міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова. 
 
Коли мирні жителі були поруч з місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.
 
70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова. 
 
 
Чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.
 
Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.
 
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідство триває.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейський автомобіль, що їхав евакуювати людей, був атакований ворожим безпілотником.

Тэги:  агрессия россии, харків
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