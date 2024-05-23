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23.05.2024  15:20   Віталій Хінєвіч

Авіаудар по Золочеву: постраждали дві жінки

23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків.
 
73-річна мешканка отримала тілесні ушкодження. У жінки 72 років контузія.
 
 
Попередньо, ворог атакував населений пункт авіаційним боєприпасом.
 
 
За процесуального керівництва  Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по  Харкову та Люботину.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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