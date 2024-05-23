23.05.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає морських піхотинців

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем морської піхоти України.

«Наші морпіхи - сильні, хоробрі та нескорені! Присягнувши на вірність українському народу, ви щодня захищаєте нашу свободу та ризикуєте життям заради мирного майбутнього наших дітей.

Бажаю вам подальших успіхів на полі бою! Нехай Бог оберігає вас у морі, в повітрі та на суходолі! Нехай дає сил та наснаги в боротьбі за перемогу! Слава морській піхоті! Слава Україні!».

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