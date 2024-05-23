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23.05.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

Ракетна атака на Харків: кількість постраждалих зросла

23 травня починаючи з 10:30 окупанти завдавали ракетних ударів по Харкову та області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Повідомляється, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 20-ти. Загинуло 7 людей.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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