23.05.2024 16:20 Віталій Хінєвіч

Харківський притулок потребує допомоги

КП «Центр поводження з тваринами» звертається до небайдужих з проханням про допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

В Центрі зазначили, що до міського притулку привозять багато собак, евакуйованих з прикордонних районів Харківщини, де ворог активізував бойові дії.

Місць у вольєрах для розміщення тварин бракує, тому притулок просить харків’ян та мешканців області допомогти з будками для собак.

Привезти будку можна щодня, з 9:30 до 16:00, за адресою: пр. Гагаріна, 358. Працівники притулку можуть забрати її самостійно. Звертатися за тел.: (0800) 50-43-14 або (067) 920-79-04.

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