24.05.2024 08:17 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 24 травня

Більше 20 атак ворога відбили наші захісники на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

Минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували авіацію для ударів, проте українські воїни відповіли контрзаходами, завдавши ворогу відчутних втрат. Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Крім того, наші воїни знищили:

1 ворожий танк

РСЗВ БМ-21 "Град"

2 вантажівки

2 одиниці спецтехніки

Також було пошкоджено:

1 російський танк

2 гармати

2 автомобілі

Куп’янський напрямок

Протягом 23 травня 2024 року кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими та пораненими, а також 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Додатково, було знищено бліндаж та два склади боєприпасів.

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