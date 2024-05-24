Про стан бойових дій у Харківській області на 24 травня

Більше 20 атак ворога відбили наші захісники на Харківщині
Минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували авіацію для ударів, проте українські воїни відповіли контрзаходами, завдавши ворогу відчутних втрат. Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Крім того, наші воїни знищили:
Також було пошкоджено:
Протягом 23 травня 2024 року кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими та пораненими, а також 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Додатково, було знищено бліндаж та два склади боєприпасів.
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