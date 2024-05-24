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24.05.2024  19:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали чоловіка, який підпалив літній майданчик кафе

23 травня близько 5:10 чоловік підпалив літній майданчик кафе по вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. Сталась пожежа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Літній майданчик повністю знищено, фасад кафе зазнав пошкоджень.
 
Того ж дня правоохоронці затримали 44-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.
 
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Наразі вирішується питання щодо призначення судово-психіатричної експертизи. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до підпалів в інших районах м. Харкова.
 
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Тэги:  події, харків
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