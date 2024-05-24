24.05.2024 20:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на водосховищі виявлено порушника, який завдав збитків на понад 88 тисяч гривень

22 травня 2024 року під час проведення рибоохоронних заходів викрито грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

О 19:00 поблизу с. Мартове на Печенізькому водосховищі, що у Чугуївському районі Харківської області, було ви явлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснював вилов риби у рибальському костюмі за допомогою заборонених знарядь лову – сіток з льоси у кількості 2 шт, при цьому впіймав: плітка - 16 екз., плоскирка – 16 екз., лящ – 12 екз., карась сріблястий - 12 екз., язь - 1 екз.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 16 кг. На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 88 859 грн. На місце події викликані працівники СОГ. За даним фактом відомості внесено до ЄРДР. Заборонене знаряддя лову, костюм та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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