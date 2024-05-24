У Харківській області на водосховищі виявлено порушника, який завдав збитків на понад 88 тисяч гривень

22 травня 2024 року під час проведення рибоохоронних заходів викрито грубе порушення Правил рибальства.
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Зірки схиляють до упорядкування справ та планування. Можливі зустрічі з друзями та запрошення на нові проекти чи довгоочікувані зустрічі.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
У 1999 році, 24 травня, Федерація Європарк, яка об'єднує природні території, що охороняються в 36 європейських країнах, організувала свято – Європейський День Парків. Тепер щороку вся Європа святкує цю подію.
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