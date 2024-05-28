    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині тривають два боєзіткнення у напрямку Липців
28.05.2024  17:48   Рита Парфенова

На Харківщині тривають два боєзіткнення у напрямку Липців

Оперативна ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках на 16.30 28.05.2024 щодо російського вторгнення.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, на Харківському напрямку тривають два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ, застосовуючи керовані авіабомби (КАБ). З початку поточної доби ворог скинув на місто шість бомб. Попри це, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.
 
На Куп'янському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень. Українські воїни відбили 10 ворожих спроб просунутися вперед. Бої тривають в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько п'ятої години дня 28 травня російські військові завдали авіаудар по Харкову.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 27 травня 26.05 Армія Штурм від Мурома до Стариці: Як українські сили стримують наступ окупантів на Харківщині 26.05 Надзвичайні події На Харківщині спостерігається підвищена активність противника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 