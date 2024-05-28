Корисні лайфгаки для батьків: як давати малечі різні ліки

Більшість батьків рано чи пізно стикається з потребою дати дитині ліки під час захворювання. І якщо деякі з них випускаються у вигляді солодких сиропів, які малюкові приємно ковтати, або ін'єкцій, введення яких не потребує від малого пацієнта жодної участі, то інші можуть виявитися гіркими або мати незручну форму випуску. Це завжди стає неприємною новиною для дорослих, адже необхідно продовжувати лікування, а дитина відмовляється ковтати таблетку чи пити гіркий розчин. При цьому деякі медикаменти випускаються у формі розчинів спеціально, щоб полегшити життя батькам і спростити дозування — наприклад, АЦЦ. Він представлений у формі перорального розчину, який не має неприємного смаку, однак перед батьками постає питання, як правильно набрати необхідне дозування. Про вирішення цієї та багатьох інших проблем поговоримо у цій статті.
Якщо препарат, який ви плануєте дати дитині, гіркий, вона з великою ймовірністю відмовиться відкрити рота (особливо якщо це не перша спроба, і малюк знає, що на нього чекає). У цьому разі допоможуть декілька методів:
Пам'ятайте: не можна давати ліки силоміць. Малюк може вдавитися або захлинутися ними.
Щоб вгадати з дозуванням, треба подивитися, що саме виписав лікар. Часто доза вказується на кілограм маси. Порахуйте, скільки активної речовини необхідно вашій дитині та який об'єм ліків відповідно знадобиться. Відміряти його можна:
Останній спосіб можна реалізувати, навіть якщо в комплекті зовсім немає дозатора. Наберіть необхідну кількість мілілітрів у звичайний медичний шприц та перелийте його вміст у звичайну ложку або напряму до рота дитині. В останньому випадку слід зняти голку та спрямувати потік рідини на внутрішній бік щоки, щоб запобігти випадковому захлинанню дитини (шприц до рота вводити не слід).
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