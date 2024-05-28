28.05.2024 18:52 Рита Парфенова

Харків не повинен жити під землею, – Ігор Терехов

Харків потребує ППО від західних партнерів



Фото: РЕДПОСТ

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Мер зазначив, що лише за останній тиждень загинули десятки мирних харків’ян, і пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу будівельного гіпермаркету ще тривають.

«Загинули цілі родини. Це тероризм з боку росіян. Але сьогодні нам необхідно унеможливити ці обстріли. І не потрібно заганяти всіх під землю. Так, ми вимушені зараз це робити, але це не повинно бути системою», - наголосив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько п'ятої години дня 28 травня російські військові завдали авіаудар по Харкову.