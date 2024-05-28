28.05.2024 19:56 Рита Парфенова

Невідомі поширюють фейки з метою дискредитації органів влади Харківської області

Чергові ІПСО противника спростували у Харківській обласній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.



По-перше, невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України.



«Такі документи від імені ХОВА не розсилалися! Харківська ОВА вже звернулася з відповідною заявою до Головного управління поліції в Харківській області та СБУ», – повідомили в обласній адмііністрації.





По-друге, не відповідає дійсності та є черговим ворожим ІПСО викладена інформація про запит на зниження мобілізаційного віку до 17 років.





«Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не піддавайтеся ворожим провокаціям. Противник і надалі намагатиметься роз‘єднати наше суспільство», – закликали у військовій адміністрації.

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