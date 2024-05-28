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28.05.2024  19:56   Рита Парфенова

Невідомі поширюють фейки з метою дискредитації органів влади Харківської області

Чергові ІПСО противника спростували у Харківській обласній військовій адміністрації.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

По-перше, невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України.

«Такі документи від імені ХОВА не розсилалися! Харківська ОВА вже звернулася з відповідною заявою до Головного управління поліції в Харківській області та СБУ», – повідомили в обласній адмііністрації.

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По-друге, не відповідає дійсності та є черговим ворожим ІПСО викладена інформація про запит на зниження мобілізаційного віку до 17 років.

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«Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не піддавайтеся ворожим провокаціям. Противник і надалі намагатиметься роз‘єднати наше суспільство», – закликали у військовій адміністрації.

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Тэги:  фейк, харків
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