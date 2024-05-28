28.05.2024 20:26 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про наслідки денного обстрілу КАБами

28 травня російський агресор завдав по Харкову ударів двома керованими авіабомбами.



Фото: РЕДПОСТ

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, один снаряд вибухнув біля гаражів, другий - на території спортивного поля. На місцях ударів виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Обійшлося без постраждалих.

Також мер повідомив, що сьогодні в будівельному гіпермаркеті, який ворог обстріляв 25 травня, знайшли тіло 18-го загиблого. У лікарнях перебувають 20 постраждалих, двоє - в дуже тяжкому стані.

За словами Ігоря Терехова, на теперішній час нерозібраними залишаються 20% завалів гіпермаркету. Процес ідентифікації тіл загиблих триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько п'ятої години дня 28 травня російські військові завдали авіаудар по Харкову.