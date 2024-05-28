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28.05.2024  20:59   Рита Парфенова

Суд виніс вирок чоловікові, який вбив свою давню любов, а потім ховався у шафі

Харків'янина засуджено до 14 років ув'язнення за вбивство давньої знайомої

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, вбивство сталося 28 жовтня 2018 року в Харкові. Обвинувачений та потерпіла були знайомі ще зі шкільних років. Чоловік завжди проявляв до дівчини знаки уваги, однак вона не хотіла романтичних стосунків і залишилася його другом. Згодом вона вийшла заміж, народила двох дітей, але продовжувала підтримувати дружні стосунки з обвинуваченим. Він, у свою чергу, сприймав це як можливість на побудову сім'ї.

Того дня вони зустрілися біля супермаркету, щоб обговорити свої стосунки. Чоловік запросив її до себе додому, де жінка вкотре пояснила, що вони можуть бути лише друзями. Розлючений цією відмовою, він ударив її по обличчю. Потерпіла намагалася вийти з квартири, але він наздогнав її, закрив їй ніс та рот, що призвело до втрати свідомості. Затягнувши жінку назад до квартири, він зрозумів, що вона померла. З її тілом він провів наступну добу.

Наступного дня чоловік вимкнув світло у всьому під'їзді, повернувся до квартири, роздягнув тіло жінки і виніс його на вулицю, поклавши біля лавки під під'їздом. Її речі він викинув у смітник.

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Поліція затримала чоловіка в квартирі матері, де він ховався у шафі. До винесення вироку він перебував під вартою.

На суді обвинувачений не визнав своєї вини, стверджуючи, що не мав наміру вбивати жінку.

Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав 32-річного чоловіка винним в умисному вбивстві та засудив до 14 років ув'язнення. Триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь з рушниці та вбив свою дружину та доньку.

Тэги:  вбивство, суд, харків
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