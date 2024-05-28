    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині палають ліси, найчастіша причина - обстріли росіян (фото)
28.05.2024  21:33   Рита Парфенова

На Харківщині палають ліси, найчастіша причина - обстріли росіян (фото)

На Харківщині горять понад 2300 га лісів, більшість пожеж спричинені окупантами

лісова пожежа, харківщина
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, рятувальники Харківської області задіяні у гасінні 18 лісових пожеж, які охопили більше 2300 гектарів. Уже вдалося локалізувати дев'ять із них на площі 141 гектар.
 
Надзвичайники працюють у надскладних умовах, адже постійно перебувають під ворожими атаками. Додаткові труднощі виникають через те, що прифронтові ділянки лісу заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.
 
лісова пожежа, харківщина
 
Для боротьби з пожежами залучені також сапери і медики ДСНС, які працюють у цих небезпечних умовах.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Балаклії почали детонувати боєприпаси, які росіяни залишили у 2022 році під час окупації.

лісова пожежа, харківщина

лісова пожежа, харківщина

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Надзвичайні події Рятувальники 16 годин гасили пожежу в будівельному гіпермаркеті, зруйнованому російським авіаударом 26.05 Надзвичайні події Рятувальники продовжують гасіння пожежі після авіаудару по гіпермаркету Харкова 23.05 Надзвичайні події Велика пожежа сталася в кафе Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 