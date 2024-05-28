28.05.2024 21:33 Рита Парфенова

На Харківщині палають ліси, найчастіша причина - обстріли росіян (фото)

На Харківщині горять понад 2300 га лісів, більшість пожеж спричинені окупантами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, рятувальники Харківської області задіяні у гасінні 18 лісових пожеж, які охопили більше 2300 гектарів. Уже вдалося локалізувати дев'ять із них на площі 141 гектар.

Надзвичайники працюють у надскладних умовах, адже постійно перебувають під ворожими атаками. Додаткові труднощі виникають через те, що прифронтові ділянки лісу заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

Для боротьби з пожежами залучені також сапери і медики ДСНС, які працюють у цих небезпечних умовах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Балаклії почали детонувати боєприпаси , які росіяни залишили у 2022 році під час окупації.