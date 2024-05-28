28.05.2024 22:00 Рита Парфенова

Ігор Терехов зустрівся з керівником міністерства культури

Харківський міський голова Ігор Терехов 28 травня обговорив ідеї щодо поліпшення умов функціонування закладів культури в місті Харкові з в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростиславом Карандєєвим.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Під час діалогу мер зазначив, що сьогодні країна потребує змін у стратегії протидії інформаційній війні, яку веде росія проти України. Також, за словами Ігоря Терехова, слушними є пропозиції міністерства щодо створення безпечних історико-культурних фондів у регіонах.

«Харківʼяни, певно, як ніхто, відчувають на собі тиск російських ІПСО, які потім підхоплюють і тиражують в тому числі, на жаль, і наші медіа. Вважаю, що держава повинна втрутитися в це питання і розробити концепцію боротьби з дезінформацією. Бо це дуже негативно впливає на людей. Крім того, я повністю погоджуюся з вашою думкою щодо необхідності створити безпечні мистецькі простори та фонд зберігання культурних цінностей, адже це наше минуле, наша спадщина, і для нас важливо все це зберегти», - зазначив мер.

Ростислав Карандєєв зауважив, що сьогодні міністерство працює над оновленням законодавчої бази в частині реставрації памʼяток культури, а також разом з міжнародними партнерами розробляє типові архітектурні проєкти для зведення безпечних мистецьких просторів у містах України.

«На жаль, поки триває війна, ми повинні дбати про безпеку і будувати під землею. Сьогодні ми готові запропонувати містам вже готові типові архітектурні проєкти для створення безпечних культурних центрів, де зможуть проводитися ті чи інші заходи. Такі програми діють на грантовій основі», - розповів в. о. міністра.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків долучився до Пакту вільних міст під час Саміту мерів Європи, який проходить у Братіславі.