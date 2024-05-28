28.05.2024 22:14 Рита Парфенова

У Харкові шукають 85-річного мешканця Салтівки

У Харкові розшукують 85-річного Георгія Захаровича Шакуту.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", 28 травня приблизно о 15.20-15.50 85-річний Георгій Шакута пішов з вулиці Астрономічної, що в селищі Жуковського.

Георгій Захарович мешкає на Салтівці, у 606 мікрорайоні. Чоловік має проблеми з пам'яттю. Дезорієнтирований. Потребує медичнох допомоги.

Зріст Георгія Захаровича 170 см, середньої статури, сиве коротке волосся, темні очі. Особливі прикмети: повільно ходить, при ході "шаркає" ногами.

Був одягнений у світлу сорочку, темні штани, тканеві мокасини.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом успішно завершилися пошуки дівчинки-підлітка, яка зникла під час прогулянки.