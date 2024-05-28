28.05.2024 22:21

Показники крові вагітних — як змінюються і чому

Під час вагітності організм жінки постійно змінюється, щоб забезпечити потреби дитини, що росте і розвивається у швидкому темпі. Це потребує радикальної зміни метаболізму, додаткових поживних речовин, нового збалансованого раціону тощо. При цьому утруднюється діагностика можливих патологічних станів, адже через описані перебудови більшість фізіологічних показників змінюється, і спроби перевести їх у норму можуть спричинити значне погіршення стану матері та дитини. Наприклад, креатинін крові вагітних знижується через швидке збільшення маси м'язів (які належать дитині), і це не є патологією.

Саме тому всі результати аналізів вагітної жінки оцінюються інакше. Для цього періоду виведені власні норми, які значно відрізняються від звичайних, характерних для дорослих жінок. Спеціалісти приватних лабораторій після проведення дослідження видають висновок, який базується на правильній оцінці показників. Наприклад, в Ескулабі є спеціальні пакети аналізів для вагітних жінок.

Які показники фізіологічно змінюються

Майже всі показники крові змінюються вже з першого триместру вагітності. На це є свої причини:

Складові коагулограми. Під час пологів можлива кровотеча, тому еволюційно організм жінки повинен до цього підготуватись. Збільшується кількість сполук, необхідних для згортання крові — фібриногену, протромбіну. В нормі вони не утруднюють плацентарний кровотік, тому чинять тільки фізіологічну захисну дію. Білок крові. Він знижується і фактично, і відносно. Для вагітних характерна гіперволемія, тому пропорційно кількість білка знижується. При цьому концентрація альбуміну зменшується завдяки його підвищеного залучення для процесів розвитку дитини. С-реактивний білок. Може підвищуватися у відповідь на підвищені обсяги поділу клітин під час формування плаценти та розвитку плоду. Креатинін. Його рівень знижується через активне збільшення м'язів матки та формування м'язових волокон у тілі плоду. Холестерин. Його концентрація збільшується, щоб забезпечити потреби дитини.

Також можуть незначно коливатись показники глюкози, деяких гормонів основного обміну, прогестерону (він також синтезується самою плацентою), мінералів. Рівень останніх значно знижується через високий темп їхнього використання, тому так важливо стежити за збалансованим раціоном.

Коли потрібно проходити обстеження

Щоб впевнитись у нормальному стані організму та правильному протіканні метаболічних процесів, необхідно проходити планові обстеження:

під час першого візиту до лікаря і постановки на облік за фактом вагітності;

з 20 по 28 тиждень — планові аналізи, дослідження стану дитини;

з 29 тижня — контроль стану матері.

Чіткі терміни для проведення досліджень виділити складно, тому що вони залежать від стану жінки та її індивідуальних особливостей. Лікар призначає кожній вагітній необхідні терміни, щоб стежити за змінами в її організмі.