Показники крові вагітних — як змінюються і чому

Під час вагітності організм жінки постійно змінюється, щоб забезпечити потреби дитини, що росте і розвивається у швидкому темпі. Це потребує радикальної зміни метаболізму, додаткових поживних речовин, нового збалансованого раціону тощо. При цьому утруднюється діагностика можливих патологічних станів, адже через описані перебудови більшість фізіологічних показників змінюється, і спроби перевести їх у норму можуть спричинити значне погіршення стану матері та дитини. Наприклад, креатинін крові вагітних знижується через швидке збільшення маси м'язів (які належать дитині), і це не є патологією.
Саме тому всі результати аналізів вагітної жінки оцінюються інакше. Для цього періоду виведені власні норми, які значно відрізняються від звичайних, характерних для дорослих жінок. Спеціалісти приватних лабораторій після проведення дослідження видають висновок, який базується на правильній оцінці показників. Наприклад, в Ескулабі є спеціальні пакети аналізів для вагітних жінок.
Майже всі показники крові змінюються вже з першого триместру вагітності. На це є свої причини:
Також можуть незначно коливатись показники глюкози, деяких гормонів основного обміну, прогестерону (він також синтезується самою плацентою), мінералів. Рівень останніх значно знижується через високий темп їхнього використання, тому так важливо стежити за збалансованим раціоном.
Щоб впевнитись у нормальному стані організму та правильному протіканні метаболічних процесів, необхідно проходити планові обстеження:
Чіткі терміни для проведення досліджень виділити складно, тому що вони залежать від стану жінки та її індивідуальних особливостей. Лікар призначає кожній вагітній необхідні терміни, щоб стежити за змінами в її організмі.
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