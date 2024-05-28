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28.05.2024  23:21   

Концерт «Нездійсненна зустріч: Брамс – Борткевич» відбувся у Харкові (фото)

У Харкові, у захищеному місті, відбувся концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest «Нездійсненна зустріч: Брамс – Борткевич».

Харків, концерт

Вперше у Харкові в рамках фестивальної програми прозвучав твір визнаного європейцями харків’янина Сергія Борткевича «Скрипковий концерт» та «Симфонія №2» видатного німецького композитора Йоганнеса Брамса, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Диригент - Віталій Алексейчонок (Німеччина), соліст - Михайло Захаров (скрипка, Австрія). До складу оркестру увійшли музиканти ХНАТОБ / СХІД-opera, Харківської обласної філармонії, Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.


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Тэги:  харків, концерт, фестиваль, kharkivmusicfest
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