29.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

Хмари з'являться на небі зранку, і похмура погода пануватиме в Харкові до самого вечора. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 травня очікується Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер східний, вночі 5 - 10 м/с, вдень 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°.

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Народні прикмети

грім обіцяє добрий урожай зернових;

якщо після дощу не видно метеликів, то погана погода триватиме;

йде дощ і квакають жаби у водоймах – скоро налагодиться погода;

заквітло жито — можете білити полотна;

день спекотний — до великої кількості білих грибів у лісі;

вранці по воді стелиться туман — буде ясна погода;

активно літають біля вуликів бджоли — прийде швидкий дощ;

багато павуків — чекайте на хорошу погоду;

колоситься жито — до великої кількості грибів восени.