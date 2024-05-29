Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

Хмари з'являться на небі зранку, і похмура погода пануватиме в Харкові до самого вечора. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 травня очікується Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер східний, вночі 5 - 10 м/с, вдень 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°.
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Зірки схиляють до фантазій, а чи не до роботи. Плани, збудовані сьогодні, можуть бути ненадійними, тому уникайте фінансових вкладень. Будьте обережні з грошима та уникайте великих покупок.
Хмари з'являться на небі зранку, і похмура погода пануватиме в Харкові до самого вечора. Опадів не очікується.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
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