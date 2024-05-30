30.05.2024 10:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники продовжують відновлювальні роботи на колекторі у Новобаварському районі Харкова

Бригади комплексу «Харківводовідведення» продовжують комплекс відновлювально-ремонтних заходів на технічно зношеній ділянці каналізаційного колектора діаметром 400 мм та глибиною залягання 6 метрів у Новобаварському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 30 травня, начальник районної експлуатаційної ділянки Дмитро Мурза, на даному етапі вже переклали 180 метрів каналізаційного трубопроводу, надалі готуємо до заміни відрізок близько 100 метрів.

«Колектор самопливний і приймає стоки не лише від більшої частини Новобаварського району, але також від Солоницівської промзони та селища Пісочин. Традиційно, працюємо без відключення споживачів, попередньо налагодили перекачування водовідведення. Ремонт складний, ведемо у відкритий спосіб, супроводжується об'ємними земляними роботами, оскільки значна глибина залягання колектора. Капітально відновлюємо всі оглядові колодязі та запірне обладнання. Минулого року на цьому колекторі оновили аварійну ділянку завдовжки 120 метрів», - поінформував Дмитро Мурза.

За його словами, паралельно продовжується підтримка у належному стані районних каналізаційних мереж. Так, планово оглянули понад 8.5 км трубопроводів, прочистили – 2.6 км, капітально відремонтували 9 колодязів, із заміною люків та плит перекриття. Підвищену увагу приділяємо оперативній ліквідації закупорок на каналізаційних трубопроводах, щоб не допускати аварійних ситуацій та витікання стоків.

Комунальниками «Харківводоканалу» з початку року вже прочищено 40 км міських колекторів, та плановим оглядом охоплено 92 км.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники цього року у Новобаварському районі ліквідували 184 аварії на трубопроводах.