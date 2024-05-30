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30.05.2024  10:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають наслідки ворожих обстрілів

Комунальні служби усувають наслідки обстрілу, який стався сьогодні вночі, 30 травня, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, ворог завдав ударів по об’єкту критичної інфраструктури. 
 
«На місці прильоту перебитий газогін. Пошкоджень також зазнали 23 житлові будинки, розташовані поряд. З п’ятої години ранку відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу», - розповів мер.
 
Також Ігор Терехов повідомив, що спеціалісти завершили розбирання завалів в будівельному гіпермаркеті, який зазнав удару 25 травня. Крім того, на відстані 80 м від нього було знайдено ще один снаряд, який, на щастя, не розірвався. 
 
«Внаслідок ворожої атаки по цьому об’єкту загинуло 19 осіб, ще 54 зазнали поранень. Станом на зараз вдалося ідентифікувати тіла всіх загиблих. Я вдячний усім співробітникам ДСНС, Національної поліції та комунальних підприємств, які цілодобово працювали на місці події», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетний удар по Харкову.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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