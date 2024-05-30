30.05.2024 11:05

У Харкові розшукували дитину, яка втекла з лікарні

Дитина вибігла з лікувального закладу та втікла у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

29 травня близько 14:20 до поліції надійшла заява від мешканки міста Чугуїв. Жінка повідомила, що вона разом із дітьми приїхала до лікарні Харкова. Молодша дитина вибігла з лікувального закладу та втікла у невідомому напрямку.

На пошуки 11-річної дівчини був орієнтований весь особовий склад Харківського районного управління поліції та наряди Управління патрульної поліції Харкова.

Упродовж години поліцейські встановили місцеперебування зниклої. Весь час вона гуляла вулицями міста. Дівчину повернули матері.

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