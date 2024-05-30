30.05.2024 09:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали кадри ліквідації пожежі у Малій Данилівці

Ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі,є постраждалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. Сталися часткові руйнації нежитлових будівель та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Крім того, сталися пожежі за різними адресами на загальній площі біля 500 кв.м.

Усі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. За попередніми даними в результаті удару по місту Харкова постраждало 7 людей.

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