30.05.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Постраждалі та руйнування: Харківщина на ранок 30 травня

Окупанти продовжують обстрілювати Харків та населені пункти області.



Постраждалі та руйнування: Харківщина на ранок 30 травня



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

2:24 Харківський район, с. Мала Данилівка. Два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

2:05 м. Харків. Відбувся ракетний обстріл по 2 локаціям. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік.

19:30 Куп'янський район, с. Курилівка. Через обстріл пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан.

16:15 с. Руська Лозова, Харківський район. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту КАБ пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, автомобіль. Поранено чоловіка.

12:17 Куп'янський р-н с. Колісниківка. Внаслідок обстрілу горів будинок на та господарча споруда. Постраждала жінка.

10:30 хв. Чугуївський район, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан та гараж.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андрїївка і Невське. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.

Всього евакуювали 11 тисяч 293 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Фото надали у ХОВА

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