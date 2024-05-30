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30.05.2024  07:45   Віталій Хінєвіч

Окупанти вночі били по Харкову та області ракетами

Вночі 30 травня ворог ракетами атакував місто Харків та Малу Данилівку, передає РЕДПОСТ .


Окупанти вночі били по Харкову та області ракетами
Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов,був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. 
 
«На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих.
 
На місці працюють усі відповідні служби та волонтери»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Також у ХОВА повідомили, що ворог завдав ударів також по Малій Данилівці.
 
«Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. 
 
Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода»,- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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