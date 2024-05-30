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30.05.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 30 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2406 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Інженер-технолог – 29 000 грн.
  • Інженер-програміст – 28 595 грн.
  • Лікар-ортопед-травматолог – 25 000 грн.
  • Маляр – 24980 грн.
  • Тваринник – 24 900 грн.
  • Головний інженер – 22 800 грн.
  • Бухгалтер – 20 500 грн.
  • Терміст – 17 990 грн.
  • Економіст – 17 500 грн.
  • Ткач – 15 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості можливо звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами:
0 800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.
 
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Тэги:  вакансії, харків
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