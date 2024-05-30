Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

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Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки радять бути обережними у спілкуванні. Ті, хто тисне на оточуючих, можуть зіткнутися із різкою відсічю. Уникайте повчальних ноток та конфліктів, краще займіться творчістю, малюванням чи листом.

Прогноз погоди у Харкові на 30 травня Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.