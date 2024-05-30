Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 30 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2406 вакансій.
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Сьогодні зірки радять бути обережними у спілкуванні. Ті, хто тисне на оточуючих, можуть зіткнутися із різкою відсічю. Уникайте повчальних ноток та конфліктів, краще займіться творчістю, малюванням чи листом.
Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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