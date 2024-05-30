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30.05.2024  19:23   Рита Парфенова

На торгівельному майданчику Харкова рятувальники загасили пожежу (фото)

У Салтівському районі Харкова вогнеборці ліквідували пожежу торговельних об'єктів

пожежа на Героїв Праці у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
30 травня о 09:30 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Праці у Харкові.
 
На час прибуття першого пожежно-рятувального відділення до місця виклику стало відомо, що горять торговельні об'єкти на площі 120 кв.м. 
 
О 10:12 вогнеборцям вдалось локалізувати полум’я та о 13:29 повністю ліквідувати його.
 
Загалом в гасінні пожежі брали участь 4 пожежних автоцистерн та 20 осіб особового складу ДСНС.
 
Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині пожежники врятували песика з палаючого будинку.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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