30.05.2024 18:36 Рита Парфенова

У Харкові через обстріли втратили житло 160 тисяч містян

Близько 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою внаслідок обстрілів російського агресора.



Фото: ХМР

Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов. Зокрема, через останні обстріли постраждало багато приватних будинків, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, харків'яни дуже розраховують на те, що найближчим часом їхні будинки відновлять. Саме тому міська влада вже зараз активно працює над залученням інвестицій.

Ігор Терехов розповів, що в червні він планує взяти участь у Міжнародній конференції з відновлення України. І частину інвестиційних проєктів, які він має намір там презентувати, потрібно реалізовувати вже зараз, не чекаючи на закінчення війни. Насамперед це стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

Водночас мер зазначив, що паралельно міська влада шукає інвесторів для проєктів, які будуть реалізовані в післявоєнний період (наприклад, будівництво індустріальних та наукових парків).

«Це дуже копітка робота. Проєктування, розрахунки, економічний баланс… Якщо ми почнемо займатися цим тільки після закінчення війни, то втратимо багато часу. Тому наші переваги та можливості інвесторам потрібно демонструвати вже зараз», - наголосив Ігор Терехов.

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