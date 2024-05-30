30.05.2024 13:50

Харків прийняв понад 11 тисяч евакуйованих з прикордоння

Незважаючи на постійні обстріли, Харків продовжує приймати евакуйованих мешканців з Куп’янського, Липецького та Вовчанського напрямків.



Харків прийняв понад 11 тисяч евакуйованих з прикордоння



Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, з 10 травня, коли ворог активізував наступальні дії в прикордонних районах, Харків прийняв понад 11 тис. евакуйованих громадян.

«У них дуже тяжкий емоційний стан. Ми розмістили їх у гуртожитках, надали певну матеріальну підтримку, допомагаємо з оформленням документів. Попереду дуже багато роботи, в тому числі з психологами, адже люди залишилися без нічого», - зазначив Ігор Терехов.

За його словами, загалом у Харкові офіційно проживає вже близько 215 тис. внутрішньо переміщених осіб.

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